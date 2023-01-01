ألف روبية باكستانية إلى بات تايلاندي

تحويل PKR إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 pkr
124.68 thb

1.00000 PKR = 0.12468 THB

Mid-market exchange rate at 05:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.073689.31011.465791.649540.9634518.7394
1GBP1.1524111.23725102.9241.689221.900981.1102921.5958
1USD0.931450.808244183.18751.36531.536450.897417.4547
1INR0.01119690.009715930.01202110.01641230.01846980.01078770.209824

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / باهت تايلندي
1 PKR0.12468 THB
5 PKR0.62342 THB
10 PKR1.24683 THB
20 PKR2.49366 THB
50 PKR6.23415 THB
100 PKR12.46830 THB
250 PKR31.17075 THB
500 PKR62.34150 THB
1000 PKR124.68300 THB
2000 PKR249.36600 THB
5000 PKR623.41500 THB
10000 PKR1246.83000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Pakistani Rupee
1 THB8.02032 PKR
5 THB40.10160 PKR
10 THB80.20320 PKR
20 THB160.40640 PKR
50 THB401.01600 PKR
100 THB802.03200 PKR
250 THB2005.08000 PKR
500 THB4010.16000 PKR
1000 THB8020.32000 PKR
2000 THB16040.64000 PKR
5000 THB40101.60000 PKR
10000 THB80203.20000 PKR