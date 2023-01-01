100 روبية باكستانية إلى روبل روسي

تحويل PKR إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pkr
٣٢٫٤٨ rub

1.00000 PKR = 0.32480 RUB

Mid-market exchange rate at 04:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073789.29751.465441.64830.963918.7325
1GBP1.1527411.23765102.9331.689211.899981.1111221.5929
1USD0.931350.807983183.1681.364851.535160.897817.4467
1INR0.01119850.009715070.012023910.01641080.01845850.0107950.209777

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبل الروسي
1 PKR0.32480 RUB
5 PKR1.62399 RUB
10 PKR3.24798 RUB
20 PKR6.49596 RUB
50 PKR16.23990 RUB
100 PKR32.47980 RUB
250 PKR81.19950 RUB
500 PKR162.39900 RUB
1000 PKR324.79800 RUB
2000 PKR649.59600 RUB
5000 PKR1623.99000 RUB
10000 PKR3247.98000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Pakistani Rupee
1 RUB3.07884 PKR
5 RUB15.39420 PKR
10 RUB30.78840 PKR
20 RUB61.57680 PKR
50 RUB153.94200 PKR
100 RUB307.88400 PKR
250 RUB769.71000 PKR
500 RUB1539.42000 PKR
1000 RUB3078.84000 PKR
2000 RUB6157.68000 PKR
5000 RUB15394.20000 PKR
10000 RUB30788.40000 PKR