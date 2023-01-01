ألف بيزو فلبيني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل PHP إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ php
١٬٠٠٧٫١٢ dop

1.00000 PHP = 1.00712 DOP

Mid-market exchange rate at 00:16
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366550.93231.535630.808441312.31149.5657.30125
1CAD0.7317710.6822391.123730.591592960.309109.4475.34283
1EUR1.07261.4657611.647110.86711407.58160.4257.83132
1AUD0.65120.8898970.60712310.526456854.57697.39674.75457

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الدومينيكي
1 PHP1.00712 DOP
5 PHP5.03560 DOP
10 PHP10.07120 DOP
20 PHP20.14240 DOP
50 PHP50.35600 DOP
100 PHP100.71200 DOP
250 PHP251.78000 DOP
500 PHP503.56000 DOP
1000 PHP1007.12000 DOP
2000 PHP2014.24000 DOP
5000 PHP5035.60000 DOP
10000 PHP10071.20000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Philippine Peso
1 DOP0.99293 PHP
5 DOP4.96467 PHP
10 DOP9.92933 PHP
20 DOP19.85866 PHP
50 DOP49.64665 PHP
100 DOP99.29330 PHP
250 DOP248.23325 PHP
500 DOP496.46650 PHP
1000 DOP992.93300 PHP
2000 DOP1985.86600 PHP
5000 DOP4964.66500 PHP
10000 DOP9929.33000 PHP