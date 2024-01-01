10 ريال عماني إلى دينار صربي

تحويل OMR إلى RSD بسعر الصرف الحقيقي

10 omr
2,736.76 rsd

ر.ع.1.000 OMR = РСД273.7 RSD

Mid-market exchange rate at 13:34
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OMR إلى RSD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.1831.5081.6510.94821.398
1 GBP1.18111.311110.0111.7811.9491.11925.263
1 USD0.90.763183.8881.3581.4860.85319.264
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دينار صربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى RSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الدينار الصربي
1 OMR٢٧٣٫٦٧٦٠٠ RSD
5 OMR١٬٣٦٨٫٣٨٠٠٠ RSD
10 OMR٢٬٧٣٦٫٧٦٠٠٠ RSD
20 OMR٥٬٤٧٣٫٥٢٠٠٠ RSD
50 OMR١٣٬٦٨٣٫٨٠٠٠٠ RSD
100 OMR٢٧٬٣٦٧٫٦٠٠٠٠ RSD
250 OMR٦٨٬٤١٩٫٠٠٠٠٠ RSD
500 OMR١٣٦٬٨٣٨٫٠٠٠٠٠ RSD
1000 OMR٢٧٣٬٦٧٦٫٠٠٠٠٠ RSD
2000 OMR٥٤٧٬٣٥٢٫٠٠٠٠٠ RSD
5000 OMR١٬٣٦٨٬٣٨٠٫٠٠٠٠٠ RSD
10000 OMR٢٬٧٣٦٬٧٦٠٫٠٠٠٠٠ RSD
معدلات التحويل الدينار الصربي / الريال العماني
1 RSD٠٫٠٠٣٦٥ OMR
5 RSD٠٫٠١٨٢٧ OMR
10 RSD٠٫٠٣٦٥٤ OMR
20 RSD٠٫٠٧٣٠٨ OMR
50 RSD٠٫١٨٢٧٠ OMR
100 RSD٠٫٣٦٥٤٠ OMR
250 RSD٠٫٩١٣٤٩ OMR
500 RSD١٫٨٢٦٩٨ OMR
1000 RSD٣٫٦٥٣٩٦ OMR
2000 RSD٧٫٣٠٧٩٢ OMR
5000 RSD١٨٫٢٦٩٨٠ OMR
10000 RSD٣٦٫٥٣٩٦٠ OMR