5,000 ريال عماني إلى دولار بليزي

تحويل OMR إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 omr
25,975.05 bzd

ر.ع.1.000 OMR = BZ$5.195 BZD

Mid-market exchange rate at 11:36
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى BZD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2451.511.6510.94721.575
1 GBP1.18111.313110.1261.7841.951.11925.481
1 USD0.90.762183.9021.3591.4860.85219.413
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بليز
1 OMR٥٫١٩٥٠١ BZD
5 OMR٢٥٫٩٧٥٠٥ BZD
10 OMR٥١٫٩٥٠١٠ BZD
20 OMR١٠٣٫٩٠٠٢٠ BZD
50 OMR٢٥٩٫٧٥٠٥٠ BZD
100 OMR٥١٩٫٥٠١٠٠ BZD
250 OMR١٬٢٩٨٫٧٥٢٥٠ BZD
500 OMR٢٬٥٩٧٫٥٠٥٠٠ BZD
1000 OMR٥٬١٩٥٫٠١٠٠٠ BZD
2000 OMR١٠٬٣٩٠٫٠٢٠٠٠ BZD
5000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٠٥٠٠٠ BZD
10000 OMR٥١٬٩٥٠٫١٠٠٠٠ BZD
معدلات التحويل دولار بليز / الريال العماني
1 BZD٠٫١٩٢٤٩ OMR
5 BZD٠٫٩٦٢٤٧ OMR
10 BZD١٫٩٢٤٩٣ OMR
20 BZD٣٫٨٤٩٨٦ OMR
50 BZD٩٫٦٢٤٦٥ OMR
100 BZD١٩٫٢٤٩٣٠ OMR
250 BZD٤٨٫١٢٣٢٥ OMR
500 BZD٩٦٫٢٤٦٥٠ OMR
1000 BZD١٩٢٫٤٩٣٠٠ OMR
2000 BZD٣٨٤٫٩٨٦٠٠ OMR
5000 BZD٩٦٢٫٤٦٥٠٠ OMR
10000 BZD١٬٩٢٤٫٩٣٠٠٠ OMR