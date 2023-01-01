10 دولار بليزي إلى ريال عماني

تحويل BZD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bzd
١٫٩٠٨ omr

1.00000 BZD = 0.19075 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:0 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BZD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.0798589.30521.468161.671080.9549518.4514
1GBP1.1690411.2623104.3941.716221.953421.1163821.5689
1USD0.926050.792205182.70151.35961.547510.884317.087
1INR0.01119760.009579090.012091710.01643980.0187120.01069270.206611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / الريال العماني
1 BZD0.19075 OMR
5 BZD0.95376 OMR
10 BZD1.90753 OMR
20 BZD3.81506 OMR
50 BZD9.53765 OMR
100 BZD19.07530 OMR
250 BZD47.68825 OMR
500 BZD95.37650 OMR
1000 BZD190.75300 OMR
2000 BZD381.50600 OMR
5000 BZD953.76500 OMR
10000 BZD1907.53000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / دولار بليز
1 OMR5.24239 BZD
5 OMR26.21195 BZD
10 OMR52.42390 BZD
20 OMR104.84780 BZD
50 OMR262.11950 BZD
100 OMR524.23900 BZD
250 OMR1310.59750 BZD
500 OMR2621.19500 BZD
1000 OMR5242.39000 BZD
2000 OMR10484.78000 BZD
5000 OMR26211.95000 BZD
10000 OMR52423.90000 BZD