1 نيراس نيجيري إلى درام أرميني

تحويل NGN إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.25 amd

1.00000 NGN = 0.24925 AMD

Mid-market exchange rate at 03:50
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221555.99640.789546134.45830.833217.010682.8711
1 EUR1.08445160.72530.856225145.81333.437118.447189.8696
1 PHP0.01785830.016467610.01409992.401190.5506280.303781.47994
1 GBP1.266551.1679270.92221170.29839.051821.5448104.96

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / درام أرمينية
1 NGN0.24925 AMD
5 NGN1.24625 AMD
10 NGN2.49250 AMD
20 NGN4.98500 AMD
50 NGN12.46250 AMD
100 NGN24.92500 AMD
250 NGN62.31250 AMD
500 NGN124.62500 AMD
1000 NGN249.25000 AMD
2000 NGN498.50000 AMD
5000 NGN1246.25000 AMD
10000 NGN2492.50000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / النيرة النيجيرية
1 AMD4.01203 NGN
5 AMD20.06015 NGN
10 AMD40.12030 NGN
20 AMD80.24060 NGN
50 AMD200.60150 NGN
100 AMD401.20300 NGN
250 AMD1003.00750 NGN
500 AMD2006.01500 NGN
1000 AMD4012.03000 NGN
2000 AMD8024.06000 NGN
5000 AMD20060.15000 NGN
10000 AMD40120.30000 NGN