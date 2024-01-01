10 متكال موزمبيقي إلى راند جنوب إفريقي

تحويل MZN إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

10 mzn
2.99 zar

1.00000 MZN = 0.29851 ZAR

Mid-market exchange rate at 02:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563951.0839589.80441.470321.662370.9576918.4442
1 GBP1.1676911.2657104.8621.716861.941111.1182821.5368
1 USD0.922550.790077182.84921.356451.533620.8835517.0157
1 INR0.01113530.009536320.012070110.01637250.0185110.01066460.205382

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى راند جنوب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / راند جنوب أفريقيا
1 MZN0.29851 ZAR
5 MZN1.49253 ZAR
10 MZN2.98505 ZAR
20 MZN5.97010 ZAR
50 MZN14.92525 ZAR
100 MZN29.85050 ZAR
250 MZN74.62625 ZAR
500 MZN149.25250 ZAR
1000 MZN298.50500 ZAR
2000 MZN597.01000 ZAR
5000 MZN1492.52500 ZAR
10000 MZN2985.05000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / ميثامبيكان
1 ZAR3.35003 MZN
5 ZAR16.75015 MZN
10 ZAR33.50030 MZN
20 ZAR67.00060 MZN
50 ZAR167.50150 MZN
100 ZAR335.00300 MZN
250 ZAR837.50750 MZN
500 ZAR1675.01500 MZN
1000 ZAR3350.03000 MZN
2000 ZAR6700.06000 MZN
5000 ZAR16750.15000 MZN
10000 ZAR33500.30000 MZN