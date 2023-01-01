متكال موزمبيقي إلى بيزو تشيلي

تحويل MZN إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٣٬٩٢٤ clp

1.00000 MZN = 13.92420 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MZN إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436731.661630.964718.3626
1GBP1.15311.2292102.181.656531.915841.112321.1719
1USD0.9380.813537183.1271.347651.55860.904917.2241
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621190.01874970.01088580.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / Chilean Peso
1 MZN13.92420 CLP
5 MZN69.62100 CLP
10 MZN139.24200 CLP
20 MZN278.48400 CLP
50 MZN696.21000 CLP
100 MZN1392.42000 CLP
250 MZN3481.05000 CLP
500 MZN6962.10000 CLP
1000 MZN13924.20000 CLP
2000 MZN27848.40000 CLP
5000 MZN69621.00000 CLP
10000 MZN139242.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / ميثامبيكان
1 CLP0.07182 MZN
5 CLP0.35909 MZN
10 CLP0.71818 MZN
20 CLP1.43635 MZN
50 CLP3.59088 MZN
100 CLP7.18175 MZN
250 CLP17.95438 MZN
500 CLP35.90875 MZN
1000 CLP71.81750 MZN
2000 CLP143.63500 MZN
5000 CLP359.08750 MZN
10000 CLP718.17500 MZN