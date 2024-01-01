ألف رينغيت ماليزي إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MYR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
4,026.45 szl

1.00000 MYR = 4.02645 SZL

Mid-market exchange rate at 00:02
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.34391.5319882.85980.92230.7898581.3552556.1049
1 SGD0.74410311.1399561.65620.6862840.5877361.0084541.7478
1 AUD0.652750.877231154.08670.6020290.515580.88463936.6225
1 INR0.01206860.0162190.018488810.01113080.009532470.01635590.677106

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Swazi Lilangeni
1 MYR4.02645 SZL
5 MYR20.13225 SZL
10 MYR40.26450 SZL
20 MYR80.52900 SZL
50 MYR201.32250 SZL
100 MYR402.64500 SZL
250 MYR1006.61250 SZL
500 MYR2013.22500 SZL
1000 MYR4026.45000 SZL
2000 MYR8052.90000 SZL
5000 MYR20132.25000 SZL
10000 MYR40264.50000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / رينغيت ماليزي
1 SZL0.24836 MYR
5 SZL1.24178 MYR
10 SZL2.48357 MYR
20 SZL4.96714 MYR
50 SZL12.41785 MYR
100 SZL24.83570 MYR
250 SZL62.08925 MYR
500 SZL124.17850 MYR
1000 SZL248.35700 MYR
2000 SZL496.71400 MYR
5000 SZL1241.78500 MYR
10000 SZL2483.57000 MYR