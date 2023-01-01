روبية موريشية إلى شلن أوغندي

تحويل MUR إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
83651 ugx

1.00000 MUR = 83.65060 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 17:55 UTC
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MUR إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / شلن أوغندي
1 MUR83.65060 UGX
5 MUR418.25300 UGX
10 MUR836.50600 UGX
20 MUR1673.01200 UGX
50 MUR4182.53000 UGX
100 MUR8365.06000 UGX
250 MUR20912.65000 UGX
500 MUR41825.30000 UGX
1000 MUR83650.60000 UGX
2000 MUR167301.20000 UGX
5000 MUR418253.00000 UGX
10000 MUR836506.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Mauritian Rupee
1 UGX0.01195 MUR
5 UGX0.05977 MUR
10 UGX0.11954 MUR
20 UGX0.23909 MUR
50 UGX0.59772 MUR
100 UGX1.19545 MUR
250 UGX2.98862 MUR
500 UGX5.97725 MUR
1000 UGX11.95450 MUR
2000 UGX23.90900 MUR
5000 UGX59.77250 MUR
10000 UGX119.54500 MUR