روبية موريشية إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل MUR إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
١٬٩٨٧٫٤٠ kgs

1.00000 MUR = 1.98740 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.437161.661550.964518.3739
1GBP1.15311.22945102.21.657051.915781.1120721.1853
1USD0.93780.813372183.1271.34781.558240.904517.2315
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621370.01874530.01088090.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Kyrgystani Som
1 MUR1.98740 KGS
5 MUR9.93700 KGS
10 MUR19.87400 KGS
20 MUR39.74800 KGS
50 MUR99.37000 KGS
100 MUR198.74000 KGS
250 MUR496.85000 KGS
500 MUR993.70000 KGS
1000 MUR1987.40000 KGS
2000 MUR3974.80000 KGS
5000 MUR9937.00000 KGS
10000 MUR19874.00000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Mauritian Rupee
1 KGS0.50317 MUR
5 KGS2.51586 MUR
10 KGS5.03171 MUR
20 KGS10.06342 MUR
50 KGS25.15855 MUR
100 KGS50.31710 MUR
250 KGS125.79275 MUR
500 KGS251.58550 MUR
1000 KGS503.17100 MUR
2000 KGS1006.34200 MUR
5000 KGS2515.85500 MUR
10000 KGS5031.71000 MUR