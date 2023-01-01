كيات ميانماري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MMK إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
1.77 pgk

1.00000 MMK = 0.00177 PGK

Mid-market exchange rate at 21:27
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.0551.361450.91291.5135518.65740.7919227.15295
1 THB0.028526610.03883750.02604220.04317630.5322320.02259090.204049
1 CAD0.73451125.748310.6705411.1117213.70410.5816765.25392
1 EUR1.095438.39921.4913311.6579420.43730.86757.83534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Papua New Guinean Kina
1 MMK0.00177 PGK
5 MMK0.00887 PGK
10 MMK0.01774 PGK
20 MMK0.03547 PGK
50 MMK0.08868 PGK
100 MMK0.17735 PGK
250 MMK0.44338 PGK
500 MMK0.88676 PGK
1000 MMK1.77352 PGK
2000 MMK3.54704 PGK
5000 MMK8.86760 PGK
10000 MMK17.73520 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Myanma Kyat
1 PGK563.85000 MMK
5 PGK2819.25000 MMK
10 PGK5638.50000 MMK
20 PGK11277.00000 MMK
50 PGK28192.50000 MMK
100 PGK56385.00000 MMK
250 PGK140962.50000 MMK
500 PGK281925.00000 MMK
1000 PGK563850.00000 MMK
2000 PGK1127700.00000 MMK
5000 PGK2819250.00000 MMK
10000 PGK5638500.00000 MMK