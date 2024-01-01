ألف كيات ميانماري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MMK إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mmk
1.79 pgk

1.00000 MMK = 0.00179 PGK

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.8591.3560.92261.5324519.11180.7902957.19675
1 THB0.02788710.03781480.02572720.04273540.5329710.0220390.200696
1 CAD0.73746326.444710.6803481.1301314.09420.5828145.30734
1 EUR1.0839538.86941.4698411.661120.71620.8565557.80092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / Papua New Guinean Kina
1 MMK0.00179 PGK
5 MMK0.00894 PGK
10 MMK0.01788 PGK
20 MMK0.03576 PGK
50 MMK0.08940 PGK
100 MMK0.17880 PGK
250 MMK0.44699 PGK
500 MMK0.89399 PGK
1000 MMK1.78797 PGK
2000 MMK3.57594 PGK
5000 MMK8.93985 PGK
10000 MMK17.87970 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Myanma Kyat
1 PGK559.29300 MMK
5 PGK2796.46500 MMK
10 PGK5592.93000 MMK
20 PGK11185.86000 MMK
50 PGK27964.65000 MMK
100 PGK55929.30000 MMK
250 PGK139823.25000 MMK
500 PGK279646.50000 MMK
1000 PGK559293.00000 MMK
2000 PGK1118586.00000 MMK
5000 PGK2796465.00000 MMK
10000 PGK5592930.00000 MMK