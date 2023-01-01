Burmesiska kyat till Papua Nya Guineanska kina

Konvertera MMK till PGK med den verkliga valutakursen

1000 mmk
1.80 pgk

1.00000 MMK = 0.00180 PGK

Mid-market exchange rate at 08:48
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86621.093191.10671.491321.657340.962918.6885
1 GBP1.1544711.2619105.1761.721611.913271.1116421.5745
1 USD0.914850.792456183.34711.36431.516190.880917.0968
1 INR0.01097610.00950790.01199810.01636890.01819120.01056910.205128

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Så här konverterar du burmesiska kyat till Papua Nya Guineanska kina

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja MMK i den första listrutan för valutan du vill växla och PGK i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för MMK till PGK och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för burmesisk kyat

MMK till USD

MMK till THB

MMK till CAD

MMK till EUR

MMK till AUD

MMK till ZAR

MMK till CNY

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Växelkurser Kyat (Myanmar)/Kina (Papua Nya Guinea)
1 MMK0.00180 PGK
5 MMK0.00899 PGK
10 MMK0.01799 PGK
20 MMK0.03597 PGK
50 MMK0.08993 PGK
100 MMK0.17986 PGK
250 MMK0.44966 PGK
500 MMK0.89932 PGK
1000 MMK1.79864 PGK
2000 MMK3.59728 PGK
5000 MMK8.99320 PGK
10000 MMK17.98640 PGK
Växelkurser Kina (Papua Nya Guinea)/Kyat (Myanmar)
1 PGK555.97500 MMK
5 PGK2779.87500 MMK
10 PGK5559.75000 MMK
20 PGK11119.50000 MMK
50 PGK27798.75000 MMK
100 PGK55597.50000 MMK
250 PGK138993.75000 MMK
500 PGK277987.50000 MMK
1000 PGK555975.00000 MMK
2000 PGK1111950.00000 MMK
5000 PGK2779875.00000 MMK
10000 PGK5559750.00000 MMK