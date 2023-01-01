دولار ليبيري إلى كيات ميانماري

تحويل LRD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
١٠٬٩٩٤٫٨٠ mmk

1.00000 LRD = 10.99480 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:36 UTC
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LRD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0662588.62671.437041.661210.963718.3393
1GBP1.153211.2296102.2041.657191.915711.1113421.1489
1USD0.937850.813273183.121.347751.5580.903817.1998
1INR0.01128330.009784320.012030810.01621450.01874390.01087340.206927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Myanma Kyat
1 LRD10.99480 MMK
5 LRD54.97400 MMK
10 LRD109.94800 MMK
20 LRD219.89600 MMK
50 LRD549.74000 MMK
100 LRD1099.48000 MMK
250 LRD2748.70000 MMK
500 LRD5497.40000 MMK
1000 LRD10994.80000 MMK
2000 LRD21989.60000 MMK
5000 LRD54974.00000 MMK
10000 LRD109948.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار ليبري
1 MMK0.09095 LRD
5 MMK0.45476 LRD
10 MMK0.90952 LRD
20 MMK1.81905 LRD
50 MMK4.54762 LRD
100 MMK9.09524 LRD
250 MMK22.73810 LRD
500 MMK45.47620 LRD
1000 MMK90.95240 LRD
2000 MMK181.90480 LRD
5000 MMK454.76200 LRD
10000 MMK909.52400 LRD