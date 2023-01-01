دولار ليبيري إلى بيزو كولومبي

تحويل LRD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
20633.50 cop

1.00000 LRD = 20.63350 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / البيزو الكولومبي
1 LRD20.63350 COP
5 LRD103.16750 COP
10 LRD206.33500 COP
20 LRD412.67000 COP
50 LRD1031.67500 COP
100 LRD2063.35000 COP
250 LRD5158.37500 COP
500 LRD10316.75000 COP
1000 LRD20633.50000 COP
2000 LRD41267.00000 COP
5000 LRD103167.50000 COP
10000 LRD206335.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار ليبري
1 COP0.04846 LRD
5 COP0.24232 LRD
10 COP0.48465 LRD
20 COP0.96930 LRD
50 COP2.42325 LRD
100 COP4.84649 LRD
250 COP12.11623 LRD
500 COP24.23245 LRD
1000 COP48.46490 LRD
2000 COP96.92980 LRD
5000 COP242.32450 LRD
10000 COP484.64900 LRD