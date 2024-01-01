Liberya dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile LRD → COP çevirin

1.000 lrd
20.580,70 cop

1.00000 LRD = 20.58070 COP

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3537519.01440.93170.7966541.3474583.04251.64163
1 CAD0.738689114.04570.6882730.5884790.99534661.34261.21266
1 ZAR0.05259170.07119610.04900230.04189740.07086474.367350.0863362
1 EUR1.073251.4529120.407210.8550251.4461589.12541.76188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kolombiya Pesosu
1 LRD20.58070 COP
5 LRD102.90350 COP
10 LRD205.80700 COP
20 LRD411.61400 COP
50 LRD1029.03500 COP
100 LRD2058.07000 COP
250 LRD5145.17500 COP
500 LRD10290.35000 COP
1000 LRD20580.70000 COP
2000 LRD41161.40000 COP
5000 LRD102903.50000 COP
10000 LRD205807.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Liberya Doları
1 COP0.04859 LRD
5 COP0.24295 LRD
10 COP0.48589 LRD
20 COP0.97178 LRD
50 COP2.42946 LRD
100 COP4.85891 LRD
250 COP12.14728 LRD
500 COP24.29455 LRD
1000 COP48.58910 LRD
2000 COP97.17820 LRD
5000 COP242.94550 LRD
10000 COP485.89100 LRD