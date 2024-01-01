10 Liberya dolarından Kolombiya pesosuna
Reel döviz kuru ile LRD → COP çevirin
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|1 LRD → COP
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|21,2292
|21,5200
|Düşük
|20,1250
|19,7047
|Ortalama
|20,6619
|20,5404
|Değişim
|-2.03%
|2.76%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LRD → COP istatistikleri
LRD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,2292, en düşük 20,1250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,6619 oldu. LRD → COP kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.
LRD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,5200, en düşük 19,7047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,5404 oldu. LRD → COP kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.
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Liberya dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Liberya Doları / Kolombiya Pesosu
|1 LRD
|20,79790 COP
|5 LRD
|103,98950 COP
|10 LRD
|207,97900 COP
|20 LRD
|415,95800 COP
|50 LRD
|1.039,89500 COP
|100 LRD
|2.079,79000 COP
|250 LRD
|5.199,47500 COP
|500 LRD
|10.398,95000 COP
|1000 LRD
|20.797,90000 COP
|2000 LRD
|41.595,80000 COP
|5000 LRD
|103.989,50000 COP
|10000 LRD
|207.979,00000 COP