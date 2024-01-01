5.000 Liberya dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile LRD → COP çevirin

5.000 lrd
103.989,50 cop

1,000L$ LRD = 20,80$ COP

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,229221,5200
Düşük20,125019,7047
Ortalama20,661920,5404
Değişim-2.03%2.76%
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1 LRD → COP istatistikleri

LRD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,2292, en düşük 20,1250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,6619 oldu. LRD → COP kurundaki değişiklik -2.03 değerindeydi.

LRD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,5200, en düşük 19,7047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,5404 oldu. LRD → COP kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2560,9270,7821,33883,7391,683
1 CAD0,723113,1970,670,5650,96760,5341,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49319,69810,8441,44390,351,816

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Liberya dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Kolombiya Pesosu
1 LRD20,79790 COP
5 LRD103,98950 COP
10 LRD207,97900 COP
20 LRD415,95800 COP
50 LRD1.039,89500 COP
100 LRD2.079,79000 COP
250 LRD5.199,47500 COP
500 LRD10.398,95000 COP
1000 LRD20.797,90000 COP
2000 LRD41.595,80000 COP
5000 LRD103.989,50000 COP
10000 LRD207.979,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Liberya Doları
1 COP0,04808 LRD
5 COP0,24041 LRD
10 COP0,48082 LRD
20 COP0,96163 LRD
50 COP2,40409 LRD
100 COP4,80817 LRD
250 COP12,02043 LRD
500 COP24,04085 LRD
1000 COP48,08170 LRD
2000 COP96,16340 LRD
5000 COP240,40850 LRD
10000 COP480,81700 LRD