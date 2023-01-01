دينار كويتي إلى كواشا زامبي

تحويل KWD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٦٧٬٦٥٢٫٨٠ zmw

1.00000 KWD = 67.65280 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 18:14 UTC
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KWD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066888.68791.436551.660130.963618.3129
1GBP1.15311.23015102.2681.656521.914331.1110321.117
1USD0.93740.812909183.13451.34661.556180.9032517.1662
1INR0.01127550.009778240.012028710.01619780.01871880.01086490.206487

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / زيميو
1 KWD67.65280 ZMW
5 KWD338.26400 ZMW
10 KWD676.52800 ZMW
20 KWD1353.05600 ZMW
50 KWD3382.64000 ZMW
100 KWD6765.28000 ZMW
250 KWD16913.20000 ZMW
500 KWD33826.40000 ZMW
1000 KWD67652.80000 ZMW
2000 KWD135305.60000 ZMW
5000 KWD338264.00000 ZMW
10000 KWD676528.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Kuwaiti Dinar
1 ZMW0.01478 KWD
5 ZMW0.07391 KWD
10 ZMW0.14781 KWD
20 ZMW0.29563 KWD
50 ZMW0.73907 KWD
100 ZMW1.47814 KWD
250 ZMW3.69535 KWD
500 ZMW7.39070 KWD
1000 ZMW14.78140 KWD
2000 ZMW29.56280 KWD
5000 ZMW73.90700 KWD
10000 ZMW147.81400 KWD