دينار كويتي إلى دولار بليزي

تحويل KWD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٦٬٥٢٦٫٦٨ bzd

1.00000 KWD = 6.52668 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066588.66291.436471.659530.963418.2955
1GBP1.1533411.22995102.2511.656621.913871.1111221.0994
1USD0.937650.813041183.13451.34691.556060.9033517.1547
1INR0.01127870.009779830.012028710.01620150.01871730.01086610.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار بليز
1 KWD6.52668 BZD
5 KWD32.63340 BZD
10 KWD65.26680 BZD
20 KWD130.53360 BZD
50 KWD326.33400 BZD
100 KWD652.66800 BZD
250 KWD1631.67000 BZD
500 KWD3263.34000 BZD
1000 KWD6526.68000 BZD
2000 KWD13053.36000 BZD
5000 KWD32633.40000 BZD
10000 KWD65266.80000 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Kuwaiti Dinar
1 BZD0.15322 KWD
5 BZD0.76608 KWD
10 BZD1.53217 KWD
20 BZD3.06434 KWD
50 BZD7.66085 KWD
100 BZD15.32170 KWD
250 BZD38.30425 KWD
500 BZD76.60850 KWD
1000 BZD153.21700 KWD
2000 BZD306.43400 KWD
5000 BZD766.08500 KWD
10000 BZD1532.17000 KWD