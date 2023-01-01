شلن كيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل KES إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٢٨٫٣٠ szl

1.00000 KES = 0.12830 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 16:52 UTC
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KES إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.066488.65461.436651.661060.963718.3229
1GBP1.1538711.2305102.2971.657731.916671.1119821.1425
1USD0.93770.812678183.13451.34721.557630.903717.182
1INR0.01127970.009775460.012028710.01620510.01873630.01087030.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Swazi Lilangeni
1 KES0.12830 SZL
5 KES0.64148 SZL
10 KES1.28297 SZL
20 KES2.56594 SZL
50 KES6.41485 SZL
100 KES12.82970 SZL
250 KES32.07425 SZL
500 KES64.14850 SZL
1000 KES128.29700 SZL
2000 KES256.59400 SZL
5000 KES641.48500 SZL
10000 KES1282.97000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / شلن كيني
1 SZL7.79441 KES
5 SZL38.97205 KES
10 SZL77.94410 KES
20 SZL155.88820 KES
50 SZL389.72050 KES
100 SZL779.44100 KES
250 SZL1948.60250 KES
500 SZL3897.20500 KES
1000 SZL7794.41000 KES
2000 SZL15588.82000 KES
5000 SZL38972.05000 KES
10000 SZL77944.10000 KES