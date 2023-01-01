شلن كيني إلى روفيا مالديفية

تحويل KES إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٠٤٫٨٩ mvr

1.00000 KES = 0.10489 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KES إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.436671.660830.9634518.317
1GBP1.153811.2302102.2721.657571.91621.1116321.1335
1USD0.937850.812876183.13451.34741.557630.903617.1789
1INR0.01128130.009777840.012028710.01620750.01873630.01086910.20664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى EUR

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KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / روفيا جزر المالديف
1 KES0.10489 MVR
5 KES0.52443 MVR
10 KES1.04885 MVR
20 KES2.09770 MVR
50 KES5.24425 MVR
100 KES10.48850 MVR
250 KES26.22125 MVR
500 KES52.44250 MVR
1000 KES104.88500 MVR
2000 KES209.77000 MVR
5000 KES524.42500 MVR
10000 KES1048.85000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / شلن كيني
1 MVR9.53428 KES
5 MVR47.67140 KES
10 MVR95.34280 KES
20 MVR190.68560 KES
50 MVR476.71400 KES
100 MVR953.42800 KES
250 MVR2383.57000 KES
500 MVR4767.14000 KES
1000 MVR9534.28000 KES
2000 MVR19068.56000 KES
5000 MVR47671.40000 KES
10000 MVR95342.80000 KES