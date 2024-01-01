Kenya şilininden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KES → MVR çevirin

1.000 kes
103,04 mvr

1.00000 KES = 0.10304 MVR

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347251515.721.353450.93150.7967811.5389483.0301
1 SGD0.74225311125.051.00460.69140.5914131.1422861.6293
1 NGN0.0006597510.00088885210.0008929420.0006145520.0005256780.001015320.0547793
1 CAD0.7388530.9954191119.8910.6882330.5887041.1370561.347

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Maldivler Rufiyaası
1 KES0.10304 MVR
5 KES0.51521 MVR
10 KES1.03043 MVR
20 KES2.06086 MVR
50 KES5.15215 MVR
100 KES10.30430 MVR
250 KES25.76075 MVR
500 KES51.52150 MVR
1000 KES103.04300 MVR
2000 KES206.08600 MVR
5000 KES515.21500 MVR
10000 KES1030.43000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kenya Şilini
1 MVR9.70464 KES
5 MVR48.52320 KES
10 MVR97.04640 KES
20 MVR194.09280 KES
50 MVR485.23200 KES
100 MVR970.46400 KES
250 MVR2426.16000 KES
500 MVR4852.32000 KES
1000 MVR9704.64000 KES
2000 MVR19409.28000 KES
5000 MVR48523.20000 KES
10000 MVR97046.40000 KES