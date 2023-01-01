شلن كيني إلى الدولار الغياني

تحويل KES إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٬٤١٩٫٣٧ gyd

1.00000 KES = 1.41937 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065888.60481.436491.66090.963718.3201
1GBP1.153811.22975102.2351.657461.916391.1119221.1383
1USD0.938250.813173183.13451.34781.558360.904217.1891
1INR0.01128610.009781420.012028710.01621230.01874510.01087640.206763

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / دولار غياني
1 KES1.41937 GYD
5 KES7.09685 GYD
10 KES14.19370 GYD
20 KES28.38740 GYD
50 KES70.96850 GYD
100 KES141.93700 GYD
250 KES354.84250 GYD
500 KES709.68500 GYD
1000 KES1419.37000 GYD
2000 KES2838.74000 GYD
5000 KES7096.85000 GYD
10000 KES14193.70000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / شلن كيني
1 GYD0.70454 KES
5 GYD3.52269 KES
10 GYD7.04538 KES
20 GYD14.09076 KES
50 GYD35.22690 KES
100 GYD70.45380 KES
250 GYD176.13450 KES
500 GYD352.26900 KES
1000 GYD704.53800 KES
2000 GYD1409.07600 KES
5000 GYD3522.69000 KES
10000 GYD7045.38000 KES