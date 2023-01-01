Кенийские шиллинги в гайанские доллары

Сконвертируйте KES в GYD по реальному обменному курсу

1 000 kes
1 428,73 gyd

1.00000 KES = 1.42873 GYD

Среднерыночный курс в 16:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KES к GYD

1 мин. назад 1 KES → 0 GYD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073288.95751.454561.670870.956518.4904
1GBP1.1634711.24865103.5011.692361.944031.1128621.5132
1USD0.93180.800865182.891.355351.55690.8912517.2292
1INR0.01124130.009661780.012064210.01635120.01878280.01075220.207856

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Гайанский доллар
1 KES1.42873 GYD
5 KES7.14365 GYD
10 KES14.28730 GYD
20 KES28.57460 GYD
50 KES71.43650 GYD
100 KES142.87300 GYD
250 KES357.18250 GYD
500 KES714.36500 GYD
1000 KES1428.73000 GYD
2000 KES2857.46000 GYD
5000 KES7143.65000 GYD
10000 KES14287.30000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Кенийский шиллинг
1 GYD0.69992 KES
5 GYD3.49962 KES
10 GYD6.99924 KES
20 GYD13.99848 KES
50 GYD34.99620 KES
100 GYD69.99240 KES
250 GYD174.98100 KES
500 GYD349.96200 KES
1000 GYD699.92400 KES
2000 GYD1399.84800 KES
5000 GYD3499.62000 KES
10000 GYD6999.24000 KES