История обменного курса кенийский шиллинг–гайанские доллары

Обменный курс кенийских шиллинга/гайанские доллары сейчас составляет 1,622, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кенийских шиллингов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кенийский шиллинг/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,625, и минимумом, равным 1,614, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.383%.