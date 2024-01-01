الشلن الكيني إلى الدولار الغياني Historical Exchange Rates
Welcome to the الشلن الكيني إلى الدولار الغياني history summary. This is the الشلن الكيني (KES) إلى الدولار الغياني (GYD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of KES and GYD historical data from 17-08-2019 to 17-08-2024.
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الشلن الكيني إلى الدولار الغياني exchange rate history
The exchange rate for الشلن الكيني إلى الدولار الغياني is currently ١٫٦٢٢ today, reflecting a 0.432% change since yesterday. Over the past week, the value of الشلن الكيني has remained relatively stable, with a 0.179% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الشلن الكيني إلى الدولار الغياني has fluctuated between a high of ١٫٦٢٣ on 13-08-2024 and a low of ١٫٦١٣ on 12-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 14-08-2024, with a 0.411% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن كيني إلى الدولار الغياني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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