سجل أسعار الصرف من دولار غيانا إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 0.61898 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار غيانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.296% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار غيانا إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 0.619458 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.617151 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.212%.