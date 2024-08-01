Guyana dolarından Kenya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Guyana dolarından Kenya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guyana dolarından (GYD) Kenya şilinine (KES) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GYD - KES için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guyana doları → Kenya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Guyana doları Kenya şilinine döviz kuru şu anda 0,619, dünden bu yana %-0.394 değerinde değişti. Guyana doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-2.898 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guyana doları Kenya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 0,638 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,617 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.907 düşüş ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guyana dolarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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