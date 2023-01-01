1 кенийский шиллинг в гайанские доллары

Сконвертируйте KES в GYD по реальному обменному курсу

1 kes
1.43 gyd

1.00000 KES = 1.42532 GYD

Среднерыночный курс в 12:52 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KES к GYD

1 мин. назад 1 KES → 0 GYD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.067788.71571.444921.656120.956818.2315
1GBP1.163211.2418103.1821.680531.926171.1129521.2044
1USD0.93660.805283183.09051.35331.551110.896117.0755
1INR0.0112720.009691630.012035110.01628710.01866770.01078460.205505

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кенийских шиллингов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KES из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KES в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кенийский шиллинг

KES в USD

KES в SGD

KES в NGN

KES в CAD

KES в EUR

KES в GBP

KES в AUD

KES в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Гайанский доллар
1 KES1.42532 GYD
5 KES7.12660 GYD
10 KES14.25320 GYD
20 KES28.50640 GYD
50 KES71.26600 GYD
100 KES142.53200 GYD
250 KES356.33000 GYD
500 KES712.66000 GYD
1000 KES1425.32000 GYD
2000 KES2850.64000 GYD
5000 KES7126.60000 GYD
10000 KES14253.20000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Кенийский шиллинг
1 GYD0.70159 KES
5 GYD3.50798 KES
10 GYD7.01595 KES
20 GYD14.03190 KES
50 GYD35.07975 KES
100 GYD70.15950 KES
250 GYD175.39875 KES
500 GYD350.79750 KES
1000 GYD701.59500 KES
2000 GYD1403.19000 KES
5000 GYD3507.97500 KES
10000 GYD7015.95000 KES