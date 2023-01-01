دولار جامايكي إلى غورد هايتي

تحويل JMD إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
871.38 htg

1.00000 JMD = 0.87138 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Haiti Gourde
1 JMD0.87138 HTG
5 JMD4.35691 HTG
10 JMD8.71383 HTG
20 JMD17.42766 HTG
50 JMD43.56915 HTG
100 JMD87.13830 HTG
250 JMD217.84575 HTG
500 JMD435.69150 HTG
1000 JMD871.38300 HTG
2000 JMD1742.76600 HTG
5000 JMD4356.91500 HTG
10000 JMD8713.83000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / دولار جامايكي
1 HTG1.14760 JMD
5 HTG5.73800 JMD
10 HTG11.47600 JMD
20 HTG22.95200 JMD
50 HTG57.38000 JMD
100 HTG114.76000 JMD
250 HTG286.90000 JMD
500 HTG573.80000 JMD
1000 HTG1147.60000 JMD
2000 HTG2295.20000 JMD
5000 HTG5738.00000 JMD
10000 HTG11476.00000 JMD