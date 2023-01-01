دولار جامايكي إلى بيزو كولومبي

تحويل JMD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٢٥٬٣٨٤٫١٠ cop

1.00000 JMD = 25.38410 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:55 UTC
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JMD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / البيزو الكولومبي
1 JMD25.38410 COP
5 JMD126.92050 COP
10 JMD253.84100 COP
20 JMD507.68200 COP
50 JMD1269.20500 COP
100 JMD2538.41000 COP
250 JMD6346.02500 COP
500 JMD12692.05000 COP
1000 JMD25384.10000 COP
2000 JMD50768.20000 COP
5000 JMD126920.50000 COP
10000 JMD253841.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار جامايكي
1 COP0.03939 JMD
5 COP0.19697 JMD
10 COP0.39395 JMD
20 COP0.78790 JMD
50 COP1.96974 JMD
100 COP3.93948 JMD
250 COP9.84870 JMD
500 COP19.69740 JMD
1000 COP39.39480 JMD
2000 COP78.78960 JMD
5000 COP196.97400 JMD
10000 COP393.94800 JMD