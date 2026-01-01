5,000 روبية إندونيسية إلى وون كوري جنوبي

حوّل IDR إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Rp1 IDR = 0.07808 KRW
إرسال الأموال

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من IDR إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من IDR إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من IDR إلى KRW اليوم

IDRKRW
1 IDR0 KRW
5 IDR0 KRW
10 IDR1 KRW
20 IDR2 KRW
50 IDR4 KRW
100 IDR8 KRW
250 IDR20 KRW
500 IDR39 KRW
1000 IDR78 KRW
2000 IDR156 KRW
5000 IDR390 KRW
10000 IDR781 KRW
KRWIDR
1000 KRW12,807.50 IDR
2000 KRW25,615 IDR
5000 KRW64,037.50 IDR
10000 KRW128,075.00 IDR
20000 KRW256,150.00 IDR
30000 KRW384,225 IDR
40000 KRW512,300.00 IDR
50000 KRW640,375 IDR
60000 KRW768,450 IDR
45000000 KRW576,337,500 IDR
75000000 KRW960,562,500 IDR
78000000 KRW998,985,000.00 IDR
100000000 KRW1,280,750,000 IDR
330000000 KRW4,226,475,000.00 IDR
500000000 KRW6,403,750,000 IDR
1800000000 KRW23,053,500,000 IDR
1900000000 KRW24,334,250,000 IDR
10000000000 KRW128,075,000,000.00 IDR
15200000000 KRW194,674,000,000 IDR
36100000000 KRW462,350,750,000 IDR
45600000000 KRW584,022,000,000 IDR

الأسئلة الشائعة