غورد هايتي إلى شلن كيني

تحويل HTG إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
1093 kes

1.00000 HTG = 1.09262 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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HTG إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.064488.50331.438161.660790.963918.3315
1GBP1.15311.2272102.041.658131.914811.1113821.1353
1USD0.93950.814863183.14851.351151.560310.905617.2224
1INR0.0112990.009800090.012026710.01624980.01876530.01089140.207128

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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HTG إلى CAD

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HTG إلى INR

HTG إلى EUR

HTG إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / شلن كيني
1 HTG1.09262 KES
5 HTG5.46310 KES
10 HTG10.92620 KES
20 HTG21.85240 KES
50 HTG54.63100 KES
100 HTG109.26200 KES
250 HTG273.15500 KES
500 HTG546.31000 KES
1000 HTG1092.62000 KES
2000 HTG2185.24000 KES
5000 HTG5463.10000 KES
10000 HTG10926.20000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Haiti Gourde
1 KES0.91523 HTG
5 KES4.57615 HTG
10 KES9.15231 HTG
20 KES18.30462 HTG
50 KES45.76155 HTG
100 KES91.52310 HTG
250 KES228.80775 HTG
500 KES457.61550 HTG
1000 KES915.23100 HTG
2000 KES1830.46200 HTG
5000 KES4576.15500 HTG
10000 KES9152.31000 HTG