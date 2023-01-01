كونا كرواتية إلى تالا ساموي

تحويل HRK إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hrk
٣٨٣٫٧٩ wst

1.00000 HRK = 0.38379 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 14:4 UTC
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HRK إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0640588.4721.438491.661930.963318.335
1GBP1.1527411.2266101.9871.658241.915811.1104321.1359
1USD0.93980.815262183.14651.35191.561890.905317.2313
1INR0.0113030.009805120.01202710.01625930.01878480.0108880.20724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kuna

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Samoan Tala
1 HRK0.38379 WST
5 HRK1.91894 WST
10 HRK3.83789 WST
20 HRK7.67578 WST
50 HRK19.18945 WST
100 HRK38.37890 WST
250 HRK95.94725 WST
500 HRK191.89450 WST
1000 HRK383.78900 WST
2000 HRK767.57800 WST
5000 HRK1918.94500 WST
10000 HRK3837.89000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Croatian Kuna
1 WST2.60560 HRK
5 WST13.02800 HRK
10 WST26.05600 HRK
20 WST52.11200 HRK
50 WST130.28000 HRK
100 WST260.56000 HRK
250 WST651.40000 HRK
500 WST1302.80000 HRK
1000 WST2605.60000 HRK
2000 WST5211.20000 HRK
5000 WST13028.00000 HRK
10000 WST26056.00000 HRK