Hırvat kunasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile HRK → WST çevirin

1.000 hrk
390,13 wst

1.00000 HRK = 0.39013 WST

05:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.354251.347450.93181.541070.795641.6435219.055
1 CAD0.73841610.9949790.6880831.137950.5875131.213614.0705
1 SGD0.7421431.0050510.6915551.143690.5904781.2197314.1415
1 EUR1.073151.453311.4460211.65380.853841.7637420.4489

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Hırvat kunasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Samoa Talası
1 HRK0.39013 WST
5 HRK1.95067 WST
10 HRK3.90133 WST
20 HRK7.80266 WST
50 HRK19.50665 WST
100 HRK39.01330 WST
250 HRK97.53325 WST
500 HRK195.06650 WST
1000 HRK390.13300 WST
2000 HRK780.26600 WST
5000 HRK1950.66500 WST
10000 HRK3901.33000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Hırvat Kunası
1 WST2.56323 HRK
5 WST12.81615 HRK
10 WST25.63230 HRK
20 WST51.26460 HRK
50 WST128.16150 HRK
100 WST256.32300 HRK
250 WST640.80750 HRK
500 WST1281.61500 HRK
1000 WST2563.23000 HRK
2000 WST5126.46000 HRK
5000 WST12816.15000 HRK
10000 WST25632.30000 HRK