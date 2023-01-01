5 Hırvat kunasından Samoa talasına

Reel döviz kuru ile HRK → WST çevirin

5 hrk
1,96 wst

1.00000 HRK = 0.39238 WST

5:4 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

HRK → WST çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 WST
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0565587.78341.433471.643670.967718.3971
1GBP1.1535411.21885101.2681.653671.896161.1162821.2231
1USD0.946450.820446183.08491.356751.555690.9159517.4124
1INR0.01139170.009874780.012035910.01632970.01872410.01102430.209574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Samoa Talası
1 HRK0.39238 WST
5 HRK1.96189 WST
10 HRK3.92379 WST
20 HRK7.84758 WST
50 HRK19.61895 WST
100 HRK39.23790 WST
250 HRK98.09475 WST
500 HRK196.18950 WST
1000 HRK392.37900 WST
2000 HRK784.75800 WST
5000 HRK1961.89500 WST
10000 HRK3923.79000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Hırvat Kunası
1 WST2.54855 HRK
5 WST12.74275 HRK
10 WST25.48550 HRK
20 WST50.97100 HRK
50 WST127.42750 HRK
100 WST254.85500 HRK
250 WST637.13750 HRK
500 WST1274.27500 HRK
1000 WST2548.55000 HRK
2000 WST5097.10000 HRK
5000 WST12742.75000 HRK
10000 WST25485.50000 HRK