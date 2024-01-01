bin Samoa talasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile WST → HRK çevirin

1,000WS$ WST = 2,564kn HRK

04:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → HRK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HRK
1 WST → HRKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,60402,6187
Düşük2,53482,5348
Ortalama2,57452,5907
Değişim-0.16%-0.63%
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1 WST → HRK istatistikleri

WST → HRK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6040, en düşük 2,5348 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5745 oldu. WST → HRK kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

WST → HRK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6187, en düşük 2,5348 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5907 oldu. WST → HRK kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - HRK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53617,9451,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05911,62619,0051,4840,83589,3931,418
1 AUD0,6510,615111,6870,9130,51454,9710,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7040,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Hırvat Kunası
1 WST2,56428 HRK
5 WST12,82140 HRK
10 WST25,64280 HRK
20 WST51,28560 HRK
50 WST128,21400 HRK
100 WST256,42800 HRK
250 WST641,07000 HRK
500 WST1.282,14000 HRK
1000 WST2.564,28000 HRK
2000 WST5.128,56000 HRK
5000 WST12.821,40000 HRK
10000 WST25.642,80000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Samoa Talası
1 HRK0,38997 WST
5 HRK1,94987 WST
10 HRK3,89973 WST
20 HRK7,79946 WST
50 HRK19,49865 WST
100 HRK38,99730 WST
250 HRK97,49325 WST
500 HRK194,98650 WST
1000 HRK389,97300 WST
2000 HRK779,94600 WST
5000 HRK1.949,86500 WST
10000 HRK3.899,73000 WST