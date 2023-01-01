لمبيرة هندوراسية إلى تالا ساموي

تحويل HNL إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
١٠٩٫٦٦ wst

1.00000 HNL = 0.10966 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 13:49 UTC
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HNL إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.065188.56481.438521.663180.963918.3211
1GBP1.1518711.22685102.0151.656981.915761.1102921.1034
1USD0.938850.815096183.15161.35061.561520.90517.2013
1INR0.01129120.009802520.012026210.01624260.01877920.01088370.206867

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لومبيرا هندوراس

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Samoan Tala
1 HNL0.10966 WST
5 HNL0.54828 WST
10 HNL1.09656 WST
20 HNL2.19312 WST
50 HNL5.48280 WST
100 HNL10.96560 WST
250 HNL27.41400 WST
500 HNL54.82800 WST
1000 HNL109.65600 WST
2000 HNL219.31200 WST
5000 HNL548.28000 WST
10000 HNL1096.56000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / لامبيرا هندوراسي
1 WST9.11939 HNL
5 WST45.59695 HNL
10 WST91.19390 HNL
20 WST182.38780 HNL
50 WST455.96950 HNL
100 WST911.93900 HNL
250 WST2279.84750 HNL
500 WST4559.69500 HNL
1000 WST9119.39000 HNL
2000 WST18238.78000 HNL
5000 WST45596.95000 HNL
10000 WST91193.90000 HNL