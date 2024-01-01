1 دالاسي غامبي إلى كيات ميانماري

تحويل GMD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1 gmd
31.23 mmk

1.00000 GMD = 31.22960 MMK

Mid-market exchange rate at 20:01
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853911.0820589.68391.461471.648340.95342518.5239
1 GBP1.1710811.2671105.0211.711411.930231.1165421.6919
1 USD0.92420.789204182.88331.350651.523350.8811517.1193
1 INR0.01115030.009521870.012065210.01629580.01837940.01063120.206547

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Myanma Kyat
1 GMD31.22960 MMK
5 GMD156.14800 MMK
10 GMD312.29600 MMK
20 GMD624.59200 MMK
50 GMD1561.48000 MMK
100 GMD3122.96000 MMK
250 GMD7807.40000 MMK
500 GMD15614.80000 MMK
1000 GMD31229.60000 MMK
2000 GMD62459.20000 MMK
5000 GMD156148.00000 MMK
10000 GMD312296.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Gambian Dalasi
1 MMK0.03202 GMD
5 MMK0.16010 GMD
10 MMK0.32021 GMD
20 MMK0.64042 GMD
50 MMK1.60104 GMD
100 MMK3.20209 GMD
250 MMK8.00522 GMD
500 MMK16.01045 GMD
1000 MMK32.02090 GMD
2000 MMK64.04180 GMD
5000 MMK160.10450 GMD
10000 MMK320.20900 GMD