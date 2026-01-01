دالاسي غامبي إلى وون كوري جنوبي

حوّل GMD إلى KRW بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
D1 GMD = 18.96 KRW

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GMD إلى KRW،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GMD إلى KRW متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GMD إلى KRW اليوم

GMDKRW
1 GMD19 KRW
5 GMD95 KRW
10 GMD190 KRW
20 GMD379 KRW
50 GMD948 KRW
100 GMD1,896 KRW
250 GMD4,741 KRW
500 GMD9,482 KRW
1000 GMD18,963 KRW
2000 GMD37,926 KRW
5000 GMD94,815 KRW
10000 GMD189,630 KRW
KRWGMD
1000 KRW52.73 GMD
2000 KRW105.47 GMD
5000 KRW263.67 GMD
10000 KRW527.34 GMD
20000 KRW1,054.68 GMD
30000 KRW1,582.03 GMD
40000 KRW2,109.37 GMD
50000 KRW2,636.71 GMD
60000 KRW3,164.05 GMD
45000000 KRW2,373,039 GMD
75000000 KRW3,955,065 GMD
78000000 KRW4,113,267.60 GMD
100000000 KRW5,273,420 GMD
330000000 KRW17,402,286 GMD
500000000 KRW26,367,100 GMD
1800000000 KRW94,921,560 GMD
1900000000 KRW100,194,980 GMD
10000000000 KRW527,342,000 GMD
15200000000 KRW801,559,840 GMD
36100000000 KRW1,903,704,620 GMD
45600000000 KRW2,404,679,520 GMD

الأسئلة الشائعة