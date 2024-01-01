10 سيدي غاني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل GHS إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

10 ghs
489 xaf

1.00000 GHS = 48.94330 XAF

Mid-market exchange rate at 20:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.082689.72771.461291.651310.95343518.5304
1 GBP1.1710911.268105.0941.711551.934111.1165621.7038
1 USD0.92370.788644182.88171.34981.525320.880717.1166
1 INR0.01114480.009515290.012065410.01628590.01840360.0106260.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / فرنك فرنك بيك
1 GHS48.94330 XAF
5 GHS244.71650 XAF
10 GHS489.43300 XAF
20 GHS978.86600 XAF
50 GHS2447.16500 XAF
100 GHS4894.33000 XAF
250 GHS12235.82500 XAF
500 GHS24471.65000 XAF
1000 GHS48943.30000 XAF
2000 GHS97886.60000 XAF
5000 GHS244716.50000 XAF
10000 GHS489433.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Ghanaian Cedi
1 XAF0.02043 GHS
5 XAF0.10216 GHS
10 XAF0.20432 GHS
20 XAF0.40864 GHS
50 XAF1.02159 GHS
100 XAF2.04318 GHS
250 XAF5.10795 GHS
500 XAF10.21590 GHS
1000 XAF20.43180 GHS
2000 XAF40.86360 GHS
5000 XAF102.15900 GHS
10000 XAF204.31800 GHS