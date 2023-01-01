سيدي غاني إلى دالاسي غامبي

تحويل GHS إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٥٬٧٦٤٫٩٤ gmd

1.00000 GHS = 5.76494 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:52 UTC
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GHS إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.064388.421.437921.662190.96318.201
1GBP1.1531411.2274101.971.658281.916911.1104720.9903
1USD0.93960.81473183.07811.351051.561770.9047517.1014
1INR0.01130970.00980680.012036910.01626240.01879880.01089040.205847

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Gambian Dalasi
1 GHS5.76494 GMD
5 GHS28.82470 GMD
10 GHS57.64940 GMD
20 GHS115.29880 GMD
50 GHS288.24700 GMD
100 GHS576.49400 GMD
250 GHS1441.23500 GMD
500 GHS2882.47000 GMD
1000 GHS5764.94000 GMD
2000 GHS11529.88000 GMD
5000 GHS28824.70000 GMD
10000 GHS57649.40000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Ghanaian Cedi
1 GMD0.17346 GHS
5 GMD0.86731 GHS
10 GMD1.73462 GHS
20 GMD3.46924 GHS
50 GMD8.67310 GHS
100 GMD17.34620 GHS
250 GMD43.36550 GHS
500 GMD86.73100 GHS
1000 GMD173.46200 GHS
2000 GMD346.92400 GHS
5000 GMD867.31000 GHS
10000 GMD1734.62000 GHS