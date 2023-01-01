سيدي غاني إلى ليك ألباني

تحويل GHS إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٨٬٩٠٣٫٨٨ all

1.00000 GHS = 8.90388 ALL

متوسط سعر صرف السوق عند 11:47 UTC
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GHS إلى ALL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 ALL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.064488.42131.437691.661830.9631518.1983
1GBP1.153611.2277101.9871.658251.916781.1110920.9902
1USD0.93950.814531183.07151.35071.561280.9048517.0972
1INR0.01130950.009805180.012037810.01625950.01879440.01089240.205813

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / ليك ألباني
1 GHS8.90388 ALL
5 GHS44.51940 ALL
10 GHS89.03880 ALL
20 GHS178.07760 ALL
50 GHS445.19400 ALL
100 GHS890.38800 ALL
250 GHS2225.97000 ALL
500 GHS4451.94000 ALL
1000 GHS8903.88000 ALL
2000 GHS17807.76000 ALL
5000 GHS44519.40000 ALL
10000 GHS89038.80000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Ghanaian Cedi
1 ALL0.11231 GHS
5 ALL0.56156 GHS
10 ALL1.12311 GHS
20 ALL2.24622 GHS
50 ALL5.61555 GHS
100 ALL11.23110 GHS
250 ALL28.07775 GHS
500 ALL56.15550 GHS
1000 ALL112.31100 GHS
2000 ALL224.62200 GHS
5000 ALL561.55500 GHS
10000 ALL1123.11000 GHS