جنيه جيرنزي إلى سيدي غاني

تحويل GGP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ggp
١٤٬٨٤٨٫٤٠ ghs

1.00000 GGP = 14.84840 GHS

Mid-market exchange rate at 20:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095291.27941.492261.658010.9642518.797
1 GBP1.1528711.2626105.2311.720361.911441.1116621.6701
1 USD0.913050.792016183.3451.362551.513890.8804517.1631
1 INR0.01095540.009502870.011998310.01634830.01816410.01056390.205928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرنزي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه غيرنسي

GGP إلى USD

GGP إلى EUR

GGP إلى GBP

GGP إلى INR

GGP إلى JPY

GGP إلى RUB

GGP إلى AUD

GGP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Ghanaian Cedi
1 GGP14.84840 GHS
5 GGP74.24200 GHS
10 GGP148.48400 GHS
20 GGP296.96800 GHS
50 GGP742.42000 GHS
100 GGP1484.84000 GHS
250 GGP3712.10000 GHS
500 GGP7424.20000 GHS
1000 GGP14848.40000 GHS
2000 GGP29696.80000 GHS
5000 GGP74242.00000 GHS
10000 GGP148484.00000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / جنيه غيرنسي
1 GHS0.06735 GGP
5 GHS0.33674 GGP
10 GHS0.67347 GGP
20 GHS1.34695 GGP
50 GHS3.36736 GGP
100 GHS6.73473 GGP
250 GHS16.83683 GGP
500 GHS33.67365 GGP
1000 GHS67.34730 GGP
2000 GHS134.69460 GGP
5000 GHS336.73650 GGP
10000 GHS673.47300 GGP