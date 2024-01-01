1 لاري جورجي إلى روفيا مالديفية

تحويل GEL إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

1 gel
5.74 mvr

1.00000 GEL = 5.74194 MVR

Mid-market exchange rate at 17:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for لاري جورجي

GEL إلى USD

GEL إلى EUR

GEL إلى GBP

GEL إلى INR

GEL إلى JPY

GEL إلى RUB

GEL إلى AUD

GEL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل لاري جورجي / روفيا جزر المالديف
1 GEL5.74194 MVR
5 GEL28.70970 MVR
10 GEL57.41940 MVR
20 GEL114.83880 MVR
50 GEL287.09700 MVR
100 GEL574.19400 MVR
250 GEL1435.48500 MVR
500 GEL2870.97000 MVR
1000 GEL5741.94000 MVR
2000 GEL11483.88000 MVR
5000 GEL28709.70000 MVR
10000 GEL57419.40000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / لاري جورجي
1 MVR0.17416 GEL
5 MVR0.87079 GEL
10 MVR1.74157 GEL
20 MVR3.48314 GEL
50 MVR8.70785 GEL
100 MVR17.41570 GEL
250 MVR43.53925 GEL
500 MVR87.07850 GEL
1000 MVR174.15700 GEL
2000 MVR348.31400 GEL
5000 MVR870.78500 GEL
10000 MVR1741.57000 GEL