دولار فيجي إلى كواشا زامبي

تحويل FJD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
9196.48 zmw

1.00000 FJD = 9.19648 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 11:2 UTC
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FJD إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86841.064788.4091.438091.661780.964618.1841
1GBP1.1515411.226101.8031.655961.913531.1107820.939
1USD0.939250.815661183.03651.35071.560790.90617.0791
1INR0.01131110.009822920.012042910.01626630.01879650.01091090.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / زيميو
1 FJD9.19648 ZMW
5 FJD45.98240 ZMW
10 FJD91.96480 ZMW
20 FJD183.92960 ZMW
50 FJD459.82400 ZMW
100 FJD919.64800 ZMW
250 FJD2299.12000 ZMW
500 FJD4598.24000 ZMW
1000 FJD9196.48000 ZMW
2000 FJD18392.96000 ZMW
5000 FJD45982.40000 ZMW
10000 FJD91964.80000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار فيجي
1 ZMW0.10874 FJD
5 ZMW0.54368 FJD
10 ZMW1.08737 FJD
20 ZMW2.17474 FJD
50 ZMW5.43685 FJD
100 ZMW10.87370 FJD
250 ZMW27.18425 FJD
500 ZMW54.36850 FJD
1000 ZMW108.73700 FJD
2000 ZMW217.47400 FJD
5000 ZMW543.68500 FJD
10000 ZMW1087.37000 FJD