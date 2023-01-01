دولار فيجي إلى فاتو فانواتي

تحويل FJD إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
53941 vuv

1.00000 FJD = 53.94090 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 11:0 UTC
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FJD إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868151.0647588.40481.43811.661340.964618.1856
1GBP1.1518711.22615101.8061.65611.913171.111120.9423
1USD0.939150.815561183.02871.350651.560310.905917.0797
1INR0.01131160.009822640.01204410.01626730.01879240.01091070.205708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / فاتو فانواتو
1 FJD53.94090 VUV
5 FJD269.70450 VUV
10 FJD539.40900 VUV
20 FJD1078.81800 VUV
50 FJD2697.04500 VUV
100 FJD5394.09000 VUV
250 FJD13485.22500 VUV
500 FJD26970.45000 VUV
1000 FJD53940.90000 VUV
2000 FJD107881.80000 VUV
5000 FJD269704.50000 VUV
10000 FJD539409.00000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / دولار فيجي
1 VUV0.01854 FJD
5 VUV0.09269 FJD
10 VUV0.18539 FJD
20 VUV0.37078 FJD
50 VUV0.92694 FJD
100 VUV1.85388 FJD
250 VUV4.63470 FJD
500 VUV9.26940 FJD
1000 VUV18.53880 FJD
2000 VUV37.07760 FJD
5000 VUV92.69400 FJD
10000 VUV185.38800 FJD